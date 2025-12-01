Cartas de lectores | ¡Mi pluma lo mató!

Quién haya leído al insigne Juan Montalvo, sabe que fue el único dueño de esta frase y que se la utiliza a menudo para tratar asuntos relacionado a la vida pública en nuestro Ecuador. Sí, es correcto, Juan Montalvo la escribió en forma categórica para hacer referencia a la muerte del Dr. Gabriel García Moreno, presidente de la República, allá por el 6 de agosto de 1875. ¿Bueno, y qué tiene que ver eso, acá en el Ecuador del 2025?

Muchísimo, porque las urnas que no requieren ser abiertas son las que mataron al régimen. No puede ser, sí puede ser. Acordémonos que se cantaba a todo nivel que ganarían y el resultado no los favoreció. ¿Será que es el mismo resultado que se obtuvo en la segunda vuelta electoral de hace pocos meses? Si eso es así, fácilmente se cantó un triunfo con sabor a fraude. Hay que colegir esos resultados. Y ahora sí , determinar en forma legal, los resultados de esa votación. Un juez puede reabrir el caso y de pronto se podrá decir y a afirmar con contundencia... ¡Las urnas lo mataron!

Guillermo Martínez Tubay