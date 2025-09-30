Cartas de lectores | Más respeto al televidente

Los contenidos de ciertos programas no tienen nada de instructivo

Existen, por desgracia, canales de televisión que, por ganar ‘raiting’, no miden las consecuencias e incluyen en su programación ridiculeces, desnudos, vocabulario inapropiado y escenas sexuales y eróticas nada convenientes para niños y jóvenes, en horarios abiertos.

Esto, como es obvio, induce especialmente a los jóvenes a tratar de imitar ciertas conductas nada aconsejables para su formación, las cuales, sin lugar a dudas, van en contra de la moral y de las buenas costumbres.

Los contenidos de ciertos programas no tienen nada de instructivo, ni de provechoso ni de recreativo.

Por el contrario, tienden a fomentar los antivalores y constituyen un mal ejemplo para los televidentes más vulnerables.

No quiero en esta ocasión mencionar canales de televisión ni programas específicos con la finalidad de no herir susceptibilidades, sin embargo, confío en que los, directa o indirectamente, aludidos, se concienticen y hagan un ‘mea culpa’, reprogramando y mejorando la calidad de sus programas.

La ciudadanía solicita a quien corresponda, que acoja estas sugerencias y pedidos ciudadanos, y que filtre y censure la programación de los diferentes canales de televisión antes de salir al aire, en beneficio de las nuevas generaciones que están en proceso de formación y también de la patria toda.

Fabiola Carrera Alemán