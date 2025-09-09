Cartas de lectores: Marchar, ¿para qué?

Los problemas no se solucionan con marchas absurdas y sacando a empleados públicos a ellas, generando más pérdida al Estado. ¿Cuál es la idea de la marcha este jueves? ¿Qué intenta Noboa: medir fuerzas, ver cómo está de cara a la consulta? Pues le cuento: los guayaquileños exigimos resultados concretos, no marchas; estamos azotados por la delincuencia, las extorsiones, los secuestros a diario y no se ve soluciones. ¿De qué sirve que a diario hagan ‘lámpara’ de que capturan delincuentes si al final salen y vuelven a lo mismo? ¿Acaso sus peones de territorio no le indican cómo están los negocios quebrando? ¿Qué tipo de asesores tiene? ¿Hasta cuándo soportaremos los guayaquileños está situación? Lo de la marcha me suena más a populismo barato, como antes hicieron políticos como Febres-Cordero, Nebot o el mismísimo Correa.

La diferencia es que ellos movían personas leales y de bases, y en ocasiones iban sin pedir nada a cambió, ni los $ 15 y el sánduche que acostumbran a dar. Usted debe darse cuenta de que las personas que lo siguen son reciclados de estos partidos y otros lo hacen por conservar sus puestos gubernamentales. Si no hay soluciones concretas, pronto esta misma gente se le volteará y se quedará sin apoyo, como ya lo está perdiendo por parte de la gran mayoría de ecuatorianos. Cuidado y al paso que va la consulta se le voltea el pueblo, como ya ha sucedido, libre de si las preguntas son buenas. El pueblo no quiere marchas, ¡quiere que marchen los políticos y delincuentes, señor Noboa!

Lenín Bastidas Morán