El 20 de noviembre de 2025, en la página 8 de este prestigioso medio consta un ‘aporte’ titulado “El esquivo Sí”, referido a quienes votamos No en la consulta del 16-11-2025. En las líneas 4, 5 y 6 señala que “la mayoría es resentida social, envidiosa, pretende tener todo gratis y, lo más doloroso, ignorante”. Luego, en las líneas 11 a 14 afirma: “Se dice que Noboa no ha hecho mucho contra la delincuencia; es tanta la podredumbre que tendría que eliminar a la cuarta parte de ecuatorianos”. Más adelante, en las líneas 19 a 21 sostiene que “la ignorancia, miedo y estupidez fueron más fuertes que el buen criterio”. El aludido, doctor en Jurisprudencia con especialidad en Criminología y licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Central, pregunta qué patente tiene la autora para denigrar a millones de personas. Además, recuerda que atacar la honra ajena desconoce los límites de los derechos. Por ello, considera necesario evitar excesos y oprobios: la libertad de expresión es una cosa, y otra muy distinta la injuria y la temeridad públicas.

Salomón Poveda Llerena