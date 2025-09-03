Cartas de lectores: Mama Lucha, ‘globe trotter’

‘Mama Lucha’ trota todo el mundo y nadie sabe cómo lo hace, solo lo sospecha; lo cierto es que la vemos a día seguido en Madrid, Suiza, Bélgica, etc., moviendo los cueros, cantando, bailando y dando discursos a sus fanáticas y al prófugo que no se pierde una, sin que falte el cuento de la persecución política y la misteriosa tinta del fraude.

La gira millonaria inquieta porque hace pocos días, Rana lamentaba su estado económico y anunciaba que tendría que volver a practicar su profesión para alimentar a los guaguas y que se vio obligada a pedir cuota ‘vaca’ a los buenos amigos para comprar las tabletas que toma por docenas Jorge Glas en la prisión, donde se anda declarando loco.

¿De dónde saca la plata? ¿De los carteles de la droga? ¿De Nicolás Maduro, el rey de Los Soles? Recordemos que durante el debate, donde se jugaba nada menos que la presidencia de la República, cuando Noboa le preguntó, si de triunfar reconocería a Maduro como presidente, ella respondió que sí, sin inmutarse. Claro que era una orden de Correa y tres pícaros de la década robada, asesores económicos de Maduro, de donde puede salir cualquier financiamiento; a no ser que la crisis de Venezuela y los buques de Trump lo impidan. Obtener ayuda de los cleptómanos de la Revolución Ciudadana, imposible, pues se declararon en bancarrota luego de ver desintegrarse su movimiento y no poder robar ocho años, acogiéndose al humillante ‘sálvese quien pueda’, o al desesperante alarido de Andrés Arauz: ‘agarren lo que puedan y corran’.

Un grupo de notables correístas le dirigieron una carta comedidísima a Correa, diciéndole algunas cosas elegantemente, empezando por Mama Lucha, a quien no quieren ver ni en pintura, y que pretenden reorganizar el movimiento. Esto es un sacrilegio para él, pues se cree el único rey y no quiere entender que RC5 no es un partido político sino un batallón de ladrones. No sabemos qué les contestó ni con qué palabras, pero está visto que Mama Lucha es inamovible con su devoción y sumisión a Maduro, que al parecer es el motivo de sus vidas, pero no el de todas las que ven en su desaparición la única posibilidad de seguir viviendo.

Carlos Mosquera Benalcázar