Cartas de lectores | A los votantes del No

Adelante Noboita, adelante: el triunfo, la paz, la sabiduría y el éxito se hacen al andar

Y ahora votantes del No, reclamen a los cuenteros de votar por el No lo que falta y que son motivos de protestas.

A los de la UNE, cuyos hijos estudian en el extranjero; a los sindicalistas, que chupan la sangre a sus afiliados y están exiliados, huyendo de los recursos que se llevan; a los de ‘raza pura’, que pararon el país por días, terratenientes que botan la leche, destruyen bienes públicos y amenazan impidiendo trabajar; a los prófugos internacionales; y a los de derechos humanos que no han vivido secuestro, robo, vacunas e intimidación. A todos ellos, cumplan lo que propugnaron con su campaña de desprestigio, mentira y falsedad.

Ciudadanos del No: analicen las preguntas.

Seguridad, control y apoyo a las Fuerzas Armadas, soberanía y desarme de la delincuencia internacional. Ahorro para obras sociales. Aprobación de leyes sin palanqueo ni cargos. Reformas para inversiones que generen ingresos, trabajo e impuestos.

Cada gobierno vive de impuestos: sin contribución no hay salud, educación ni empleo; sin inversión no hay cumplimiento de lo planeado.

¿Qué presidente anhelan algunos votantes cuenteados por maldad, envidia e idiosincrasia de políticos corruptos, en partidos que ni sus miembros apoyan, que viven como reyes y se quejan como pobres para pedir prebendas al gobierno por su amarre político en la Asamblea y gobiernos seccionales?

Estos no son ecuatorianos: viven siempre del gobierno de turno, protestan sin dar soluciones. Seducidos por el poder, se creen infalibles y no desean el cambio para un país que podría ir camino de Haití, El Salvador, Venezuela, Nicaragua o México.

Que Dios dé sabiduría a este novel mandatario con nuevas ideas, proyectos y planes para seguir el rumbo planificado. Tiene el respaldo de ciudadanos conscientes y agradecidos de su mandato.

Adelante presidente: viva esta enseñanza, aprenda del revés, sea tolerante con estos mandantes sin razón y continúe su cargo, que aún tiene mucho por dar.

Johnny Cedeño García