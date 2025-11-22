Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | A los votantes del No

Adelante Noboita, adelante: el triunfo, la paz, la sabiduría y el éxito se hacen al andar

Y ahora votantes del No, reclamen a los cuenteros de votar por el No lo que falta y que son motivos de protestas.

A los de la UNE, cuyos hijos estudian en el extranjero; a los sindicalistas, que chupan la sangre a sus afiliados y están exiliados, huyendo de los recursos que se llevan; a los de ‘raza pura’, que pararon el país por días, terratenientes que botan la leche, destruyen bienes públicos y amenazan impidiendo trabajar; a los prófugos internacionales; y a los de derechos humanos que no han vivido secuestro, robo, vacunas e intimidación. A todos ellos, cumplan lo que propugnaron con su campaña de desprestigio, mentira y falsedad.

Ciudadanos del No: analicen las preguntas.

Seguridad, control y apoyo a las Fuerzas Armadas, soberanía y desarme de la delincuencia internacional. Ahorro para obras sociales. Aprobación de leyes sin palanqueo ni cargos. Reformas para inversiones que generen ingresos, trabajo e impuestos.

Cada gobierno vive de impuestos: sin contribución no hay salud, educación ni empleo; sin inversión no hay cumplimiento de lo planeado.

¿Qué presidente anhelan algunos votantes cuenteados por maldad, envidia e idiosincrasia de políticos corruptos, en partidos que ni sus miembros apoyan, que viven como reyes y se quejan como pobres para pedir prebendas al gobierno por su amarre político en la Asamblea y gobiernos seccionales?

Estos no son ecuatorianos: viven siempre del gobierno de turno, protestan sin dar soluciones. Seducidos por el poder, se creen infalibles y no desean el cambio para un país que podría ir camino de Haití, El Salvador, Venezuela, Nicaragua o México.

Que Dios dé sabiduría a este novel mandatario con nuevas ideas, proyectos y planes para seguir el rumbo planificado. Tiene el respaldo de ciudadanos conscientes y agradecidos de su mandato.

Adelante presidente: viva esta enseñanza, aprenda del revés, sea tolerante con estos mandantes sin razón y continúe su cargo, que aún tiene mucho por dar.

Adelante Noboita, adelante: el triunfo, la paz, la sabiduría y el éxito se hacen al andar.

Johnny Cedeño García

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Crisis en la vialidad y la movilidad

  2. Ernesto Albán Ricaurte | Vencer la cultura de la trampa

  3. Iván Baquerizo | La refundación eterna

  4. Carlos Andrés Vera | Perdonen que insista

  5. Abelardo García Calderón | Al rescate de la mano

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quiénes se beneficiarán de la acción de protección para la devolución del IVA?

  2. La audiencia que destapó el retraso masivo en las devoluciones del IVA

  3. Andrés Roche ofrece disculpas tras incidente e insultos en el Municipio de Guayaquil

  4. Caminata a El Quinche 2025: rutas, horarios y recomendaciones

  5. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

Te recomendamos