Cartas de lectores: ¿Los Tres Chiflados?

Prepárense para algunos desafíos al orden mundial

La reciente reunión de líderes mundiales, bueno, al menos tres importantes y algunos menores, fue un gran espectáculo pero, ¿adónde conducirá?

Los tres actores principales, Vladimir Putin, Kim Jong-un y Xi Jinping, no son tres chiflados divertidos, sino tres matones.

Han estado involucrados en guerras, tienen armas nucleares y egos enormes pero, ¿qué planean hacer con ellos?

Emitieron una declaración sobre cooperación y paz mundial, pero la realidad es que están consolidando una alianza ‘oriental’ para desafiar la versión occidental liderada por Estados Unidos.

Debo admitir, sin embargo, que sí saben cómo organizar un desfile militar con precisión y grandeza, a diferencia del patético espectáculo de cumpleaños de Trump.

Dennis Fitzgerald