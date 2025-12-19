Cartas de lectores | Los personajes e instituciones del año

El Colegio de Educadores del Ecuador, miembro de la Unión Nacional de los Trabajadores y Jubilados [UNTJ], integrantes de la coordinadora de los movimientos sociales, designó a los personajes e instituciones que más se han destacado en el año. Quien más ha sobresalido: el actual presidente del Ecuador: Daniel Noboa. Representando a las mujeres: Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del vilmente asesinado Lic. Fernando Villavicencio. Por los jurídicos: Dra. Diana Salazar, hoy embajadora en Argentina. Por los galenos: Dr. José Zaporta, presidente del Movimiento Salubrista del Ecuador [MOSE]. Por los educadores: Lic. Bolívar Potes, presidente de la Federación Unionista de los Trabajadores de la Educación [FUTE]. Por los jubilados: Lic. Harry Valarezo, presidente del Frente de los Jubilados del Ecuador. Por los economistas: Ec. José Arrobo, expresidente del Círculo de Periodistas del Guayas. Por los comunicadores sociales: Lic. Flavio Zúñiga, secretario de la Sociedad de Artesanos Amigos del Progreso. Por las FF.AA.: Cnel. [r] Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Por los deportistas: la Selección nacional de fútbol. Por los politólogos: Dra. Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi. Por el medio ambiente: Ing. Andrea González, e candidata a la presidencia de la República. Por la ciudadanía: Ing. Galo Lara, gobernador de Los Ríos. Por los artistas [reconocimiento post morten] Paulina Tamayo (+). Por los articulistas de Diario El Universo: Dr. León Roldós y por los escritores de Diario EXPRESO: Martín Pallares.

Ricardo Ordóñez Jaramillo