Cartas de lectores | Sobre el censo agropecuario en Guayas

Días atrás, la Prefectura del Guayas presentó los resultados del censo agropecuario realizado, esfuerzo digno de reconocimiento por la importancia de contar con información fidedigna y actualizada para el diseño de política pública. Los resultados revelan aspectos interesantes y en algunos casos preocupantes: 65 % de quienes se dedican a esta actividad son hombres; el 58 % es montuvio y el 41 % mestizo. En cuanto al nivel de instrucción, el 58 % tiene primaria, 3 % educación básica, 18 % secundaria y 11 % bachillerato, lo que evidencia limitaciones en el acceso a educación y oportunidades futuras. Otros datos relevantes indican que el 88 % posee celular, 63 % internet en casa, 30 % internet móvil y solo el 5 % un computador.

Respecto a la superficie agrícola, existen 120.177 UPA, con 40 % del suelo destinado a cultivos permanentes, 28 % a transitorios, 10 % a montes, 9 % a pastos naturales y 5 % a pastos cultivados. El 68 % de los productores es dueño de sus tierras, 17 % las arrienda y 12 % las ha heredado. El arroz ocupa el 23 % del suelo cultivable, seguido del cacao (13 %), caña de azúcar (8 %), banano de exportación (7 %), cacao CCN51 (5 %), maíz duro seco (4 %) y plátano (casi 3 %), lo que evidencia poca diversificación agrícola. Preocupa que solo el 2 % de los productores realice análisis de suelo, lo que incide en el bajo aprovechamiento del terreno y en reducidos niveles de productividad por hectárea.

Otros datos relevantes señalan que el 51 % de los productores utiliza la quema, con efectos ambientales negativos. El 53 % se riega con pozos, el 40 % con ríos y apenas el 4 % con el sistema público, reflejando limitado acceso al riego. El 90 % carece de infraestructura básica y enfrenta dificultades para colocar su producción. En servicios financieros, 90 % accede a préstamos para insumos y solo 3% para equipos y maquinaria.

Si bien el sector agrícola enfrenta serias dificultades, existen oportunidades. El crecimiento de las exportaciones de banano, café y cacao evidencia una tendencia positiva que debe aprovecharse. Para ello se requiere acción articulada entre los actores del sector, con mayor inversión en infraestructura, tecnología, riego, semillas, agroindustrialización, capacitación, financiamiento, mejora logística, reducción de la contaminación y promoción de productos con potencial exportable, impulsando así el desarrollo del sector y de quienes dependen de él.

Jorge Calderón Salazar