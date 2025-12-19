Todos los antecedentes de esta vergonzosa negociación constan en la edición de EXPRESO del 7 de diciembre, gracias a una investigación. Esperamos que, sin vergüenza alguna, la empresa, sus defensores y eventuales comisionistas, no se declaren perseguidos políticos, como todos hacen, y acusen a quienes han descubierto este negociado de ‘enemigos del Gobierno’. Entre varios detalles importantes se ha demostrado que “el pacto comercial no era gratis”, de cero dólares, como se insistía, sino pagado y con una alta diferencia en contra del Estado; las otras propuestas tenían un costo que fluctuaba entre $ 9 y $ 20 millones, y la de la empresa expulsada $ 37 millones. Felizmente, HealthBird ha declarado que abandona el país, pero no por “inseguridad jurídica”, y no por haberse descubierto, un poco tarde, el engaño, tal vez por falta de meticulosidad y tiempo del ‘capacitado para todo’ Neira’, pues es representante del presidente de la República en nada menos que 11 organismos colegiados. Que la sagacidad de los periodistas de EXPRESO no termine nunca, pues hay mucho por descubrir en los contratos millonarios firmados últimamente.

Iván Escobar Cisneros