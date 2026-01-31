Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Los opositores

Es una oposición ciega e irracional, algo les pasa y no se dan cuenta

2 Timoteo 2:25... que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Reina-Valera. 1960. Se oponen... con y sin razón. Hay opositores ideológicos, que buscan imponer su forma de pensar; creen que sus conceptos son la verdad, pero la realidad golpea con crueldad. Se siguen oponiendo... Son opositores reales, luchan por la verdadera justicia social; la injusticia los mueve a levantarse. Con pasión y determinación esgrimen su causa, no hay quién detenga a los buenos. Otra vez se oponen... No actúan con cordura, se oponen por oponerse sin justificación, a todo. Es una oposición ciega e irracional, algo les pasa y no se dan cuenta. Caminan siguiendo un espejismo, un día despertarán llorando y lamentarán el tiempo perdido. ¿Cómo actúan los opositores ideológicos? ¿En qué ayudan los opositores teológicos? ¿Por qué se oponen a lo bueno y no a lo malo? Los opositores ayudarán a fortalecer su convicción, no le tenga miedo. No deje de hacer lo que es correcto. Viva con fe, amor y esperanza. 

Agustín Romero

