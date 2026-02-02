Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | “Los animales son de Dios, la bestialidad es humana”

¡Qué pena que los seres humanos ya no pensemos! Todo lo hace la tecnología

Esta frase célebre de Víctor Hugo es dura pero verdadera; bajo ella se comprende lo que sucede en el mundo: guerras, destrucción, deshumanización, narcoterrorismo, narcopolítica, narcotráfico, deterioro de valores, vicios, genocidios, etc. Y en nuestro país, antes conocido como ‘isla de paz’, esta bestialidad humana es más evidente en asaltos, crímenes, robos, sicariatos, vacunas, pandillas organizadas que dan cabida a menores de edad. Además, la bestialidad humana a nivel personal se manifiesta en no poder controlar la velocidad, llegando a conducir hasta 159 km/hora produciendo accidentes a diario. Estamos en el séptimo lugar en Latinoamérica donde se produce esta anomalía. En el ámbito de lectura también estamos en el séptimo lugar, pero del último. La bestialidad humana también es evidente en conducir en estado etílico, en no poder prescindir del uso del celular al conducir en no observar señales de tránsito, en adquirir motos con fines delictivos. Todo es corrupción, por conseguir dinero de forma ilícita. ¡Qué pena que los seres humanos ya no pensemos! Todo lo hace la tecnología.

Sonia Ximena Artieda Maruri

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | SOS a la Vía a la Costa

  2. Beatriz Bencomo | La tolerancia al fin del mundo

  3. Anne-Marie Slaughter | Construyendo un orden mundial de potencias medias

  4. Modesto Gerardo Apolo | Justicia temerosa

  5. Joaquín Hernández Alvarado | Libros para nuestra situación

LO MÁS VISTO

  1. Noboa ensaya cambios en Directorio de la ANT: nombró a su nuevo representante

  2. Emergencia en vuelo Miami–Quito: un pasajero provoca retorno del avión

  3. Terror en bus del sur de Quito: asaltantes armados usaron un perro para robar

  4. Copa del Pacífico y Explosión Azul: lo que prepara Emelec para el 2026

  5. Concurso para fiscal: Todo amarrado para el gran fraude |Por Roberto Aguilar

Te recomendamos