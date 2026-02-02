Cartas de lectores | “Los animales son de Dios, la bestialidad es humana”

Esta frase célebre de Víctor Hugo es dura pero verdadera; bajo ella se comprende lo que sucede en el mundo: guerras, destrucción, deshumanización, narcoterrorismo, narcopolítica, narcotráfico, deterioro de valores, vicios, genocidios, etc. Y en nuestro país, antes conocido como ‘isla de paz’, esta bestialidad humana es más evidente en asaltos, crímenes, robos, sicariatos, vacunas, pandillas organizadas que dan cabida a menores de edad. Además, la bestialidad humana a nivel personal se manifiesta en no poder controlar la velocidad, llegando a conducir hasta 159 km/hora produciendo accidentes a diario. Estamos en el séptimo lugar en Latinoamérica donde se produce esta anomalía. En el ámbito de lectura también estamos en el séptimo lugar, pero del último. La bestialidad humana también es evidente en conducir en estado etílico, en no poder prescindir del uso del celular al conducir en no observar señales de tránsito, en adquirir motos con fines delictivos. Todo es corrupción, por conseguir dinero de forma ilícita. ¡Qué pena que los seres humanos ya no pensemos! Todo lo hace la tecnología.

Sonia Ximena Artieda Maruri