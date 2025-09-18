Expreso
Cartas de lectores | Las cualidades de un líder

Un líder sincero se comporta con transparencia, es considerado y frontal con su prójimo

Mateo 11:29... Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Reina-Valera. 1960.

Un líder sabio no hace solo la obra, forma un equipo de trabajo, sabe que llegará lejos con esfuerzo; no espera que sucedan las cosas, con fe abre la brecha para hacer su camino.

Un líder honesto es un bicho raro de hallar, no busca llegar a cualquier precio; con honestidad se gana el aprecio, valora lo que tiene y lo que es. Esa clase de líder necesita una organización.

Un líder sincero se comporta con transparencia, es considerado y frontal con su prójimo. No se deja influir por la hipocresía, pase lo que pase no abandona el barco; mantiene con firmeza su convicción. Un líder sujeto adquiere autoridad espiritual, no se impone ante nadie; su liderazgo será reconocido y recibirá la paga de su lealtad. Obedece la voluntad de Dios para recibir bendición.

Un líder con visión puede cumplir con su misión, sabe qué hacer en los momentos difíciles. No vive aparentando lo que no es. La claridad de sus objetivos ministeriales hará que vaya de triunfo en triunfo.

¿Cuál es tu cualidad como líder? ¿Cuál es tu visión como líder? ¿Cuál es tu equipo de trabajo? Un líder enfocado es apetecido, sabe adónde va, sabe qué hacer, tiene la capacidad para resolver los conflictos. 

Agustín Romero

