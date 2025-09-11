Cartas de lectores: La salud mental alterada

El covid 19 golpeó emocionalmente a la población al vivir un estado de terror y marcó secuelas en la psiquis de la sociedad. Pasado este periodo se desató una ola de inseguridad ante las muertes constantes por sicarios, escenas tétricas que afectan las mentes de las personas. Rodearse de gente pesimista, con energías negativas, afecta la salud mental. Genera ansiedad, enfermedad que gana terreno y que produce taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio, alterando la rutina de dormir y comer.

Los psiquiatras y psicólogos no son médicos para locos; es necesario acudir a consulta para valorar la salud de la mente cuando se presentan síntomas de ansiedad severa. Somos amo y señor para controlar nuestra mente y evitar dañar el estado emocional. No permitamos que gente con energía negativa nos imparta miedo e inestabilidad emocional.

Evitemos sus aseveraciones (“se encuentra así porque le han hecho brujería, le va a pasar algo trágico, no viaje, nadie lo ama, todo el mundo es malo, sus familiares lo odian”) que son frases destructivas. Creamos siempre en Dios, elevemos nuestra fe y estima para seguir viviendo con alegría. No nos ajustemos a cosas negativas. La salud mental se repara teniendo una conciencia tranquila, amando sin condiciones, dejando que todo fluya sin tensión.

Conservando la humildad y solidaridad con el prójimo. Practicando siempre buena lectura, escritura, baile terapia, yoga, viajes a lugares nuevos. Sacando todo mal pensamiento, aceptando que la vida es bella con altos y bajos.

Evelio Patricio Reyes Tipán