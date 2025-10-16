Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | La razón y la fuerza

Nuestro Ecuador, hermoso país no solo por su geografía sino también por la calidad humana de quienes le habitamos, hoy es un desastre desde que “alguien”, hace un tiempo atrás dijo: “Patria grande”, “puertas abiertas”, desde ahí entraron prófugos, delincuentes, terroristas, narcos, sicarios, vacunadores, integrantes de cárteles de droga ajenos a nuestra realidad, desapareciendo el calificativo de “isla de paz” como nos conocían.

Y son ellos quienes están tras de estos acontecimientos nefastos en contubernio con los líderes indígenas que también tienen “rabo de paja” porque son dueños de grandes flotas de transporte pesado que utilizan el diésel en gran cantidad, además permiten la minería ilegal, consiguen a base de amenazas y pagos diarios que los hermanos indígenas cometan acciones de fuerza, bloqueando carreteras, impidiendo que sus productos agrícolas lleguen a su destino y se produzca carencia de los mismos, base de nuestra alimentación.

Razonemos en que suprimir el subsidio del diésel nos favorece a todos los ecuatorianos de bien evitando el contrabando y otras actividades ilícitas. Por último, están haciendo propaganda por el NO en el referéndum planteado, no les conviene porque en eso se amparan para cometer todas las irregularidades que hacen.

Sonia Ximena Artieda Maruri

