Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | La ‘paz fatal’ desde Colombia

Para financiar su primera campaña con $ 300.000, en 2008 el correato permitió que las FARC invadan nuestras fronteras

El narcosocialismo cedió las fronteras colombianas al cultivo de coca.

Del otro lado de Carchi flamean banderas del M-19, donde Petro es el ‘comandante cacas’.

Con el narcopetrismo, Colombia tiene ya 67 % de las plantaciones de coca del mundo, según la DEA.

Su amenaza de ‘dejar Ecuador a oscuras’ pretende que nuestras FF.AA. dejen en ‘paz’ a los cocaleros y que se libere a su aliado socialista del siglo XXI, Jorge Glas.

Para financiar su primera campaña con $ 300.000, en 2008 el correato permitió que las FARC invadan nuestras fronteras (Angostura) a cambio de la base antidrogas de Manta. El socialismo y la mafia son socios del proyecto político de cubanización, financiado con narcodinero. La actual ‘guerra fría’ de aranceles podría ‘calentarse’ en un conflicto fronterizo por la extensión de los cultivos de coca. El membrete de ‘paz total’ desde Colombia amenaza contagiar su cruenta ‘paz fatal’ a Ecuador

Paul Tapia Goya

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Concurso manchado

  2. Bernardo Tobar Carrión | Fuego de San Telmo

  3. Xavier Flores Aguirre | Olmedo y la revolución patriota

  4. Claudia Tobar Cordovez | ¿Queremos una IA más humana?

  5. Francisco Rosales Ramos | Escaramuza comercial

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga responde y responsabiliza a González por el manejo de fondos de campaña

  2. El legado de La Salle sigue vivo en Guayaquil

  3. Crisis en la Judicatura: sale la directora de Transparencia y aumentan las renuncias

  4. Ciencia alerta en Ecuador: hallan parásito zoonótico en la lisa, clave del ceviche

  5. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

Te recomendamos