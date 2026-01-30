Cartas de lectores | La ‘paz fatal’ desde Colombia

Para financiar su primera campaña con $ 300.000, en 2008 el correato permitió que las FARC invadan nuestras fronteras

El narcosocialismo cedió las fronteras colombianas al cultivo de coca.

Del otro lado de Carchi flamean banderas del M-19, donde Petro es el ‘comandante cacas’.

Con el narcopetrismo, Colombia tiene ya 67 % de las plantaciones de coca del mundo, según la DEA.

Su amenaza de ‘dejar Ecuador a oscuras’ pretende que nuestras FF.AA. dejen en ‘paz’ a los cocaleros y que se libere a su aliado socialista del siglo XXI, Jorge Glas.

Para financiar su primera campaña con $ 300.000, en 2008 el correato permitió que las FARC invadan nuestras fronteras (Angostura) a cambio de la base antidrogas de Manta. El socialismo y la mafia son socios del proyecto político de cubanización, financiado con narcodinero. La actual ‘guerra fría’ de aranceles podría ‘calentarse’ en un conflicto fronterizo por la extensión de los cultivos de coca. El membrete de ‘paz total’ desde Colombia amenaza contagiar su cruenta ‘paz fatal’ a Ecuador.

Paul Tapia Goya