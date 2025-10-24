Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | La justicia indígena, una aberración jurídica

Las costumbres y tradiciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas deben ser respetadas

La administración de justicia en el país debe ser única e indivisible, y aplicarse a todos los ciudadanos que conforman y habitan la nación. La Constitución expedida en 2008, entre otras de sus aberraciones jurídicas, estableció el ejercicio de la denominada justicia indígena, basada en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, lo que ha motivado la aplicación de juzgamientos y sanciones diferentes a las que tipifica la justicia ordinaria, como sancionar con simples trabajos comunitarios graves delitos como la violación y el homicidio, si existe acuerdo o reconciliación entre las víctimas y sus victimarios; o, en casos de hurto, robo o abigeato, imponer flagelos públicos humillantes y degradantes, acciones que vulneran derechos humanos fundamentales reconocidos por instrumentos internacionales.

Las costumbres y tradiciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas deben ser respetadas, siempre que no vulneren los derechos ni la dignidad de las personas, y su aplicación debe limitarse a una jurisdicción propia, en sus territorios y respecto a los integrantes de sus comunidades, únicamente en el juzgamiento y sanción de litigios civiles y contravenciones, no en delitos del ámbito penal. Además, deben prohibirse los castigos y vejámenes públicos, porque atentan contra la dignidad humana. Para ello, se debe modificar la norma constitucional pertinente mediante una nueva Asamblea Constituyente, así como reformar el derecho a la resistencia, el cual debe limitarse a fin de que deje de ser un privilegio y prohibirse cuando vulnere los derechos de los demás ciudadanos a la seguridad, el trabajo y la libre movilización, los cuales han sido flagrantemente violados durante los paros o movilizaciones indígenas que, disfrazadas de protestas pacíficas, han ocasionado un irreparable daño social.

Manuel Yépez Andrade

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | El banano no puede esperar

  2. Claudia Tobar | Adictos a la velocidad

  3. Xavier Flores | El 24 de octubre

  4. Francisco Rosales Ramos | Desorbitados

  5. Eduardo Carmigniani | Retenciones arbitrarias

LO MÁS VISTO

  1. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  2. Ley de Daniel Noboa permitió que Bananera Noboa salde su deuda millonaria con el SRI

  3. Alguien le hace cometer a Noboa las más torpes equivocaciones

  4. Tragedia vial en Quito: tres fallecidos en accidentes ocurridos este 23 de octubre

  5. "Porsche fue prestado a empleada de confianza. No se les da a todos esa facilidad"

Te recomendamos