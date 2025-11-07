Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: La confusión impide ver lo auténtico

El instinto humano tiene que despojarse de materialidad y reconquistar la perspectiva de un orbe nuevo

Necesitamos tomar conciencia de nuestro hábitat común y trabajar intensamente para tal fin. Se requiere un cambio de mentalidad en el modo de ver lo vivido y lo que nos resta por vivir. Nos hemos globalizado, pero nos falta talento y talante para comprender los abecedarios distintos; no hemos tenido en cuenta el lenguaje del corazón

La creación no es una realidad de poder, sino una ofrenda a compartir, que produce todo lo necesario para nuestro mantenimiento. El instinto humano tiene que despojarse de materialidad y reconquistar la perspectiva de un orbe nuevo, sostenido y sustentado en la extática del universo, donde todos somos parte y vínculo de unidad. 

Si las condiciones para establecer una concordia verdadera son la restauración de la justicia, la reconciliación y la clemencia, al menos para restablecer el respeto de la dignidad en el concepto de ciudadanía, nuestro común compromiso por la verdad tiene que impulsarnos a denunciar el aluvión de situaciones injustas e indignas que se producen a diario y que impiden la reconstrucción de una conciliada civilización.

Víctor Corcoba

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial: Miedo contra empatía

  2. Xavier Flores Aguirre | No fue El Libertador

  3. Claudia Tobar Cordovez | Los tres secretos irrefutables

  4. Francisco Rosales Ramos | La ruta de la muerte

  5. Eduardo Carmigniani | ¿Embajada entremetida?

LO MÁS VISTO

  1. Corte de agua masivo de hasta 14 horas en Guayaquil: conoce las zonas afectadas

  2. Décimo tercer sueldo en Ecuador: quiénes lo reciben en noviembre 2025

  3. Temblor en Ecuador hoy: fuerte sismo se sintió este 6 de noviembre

  4. CNE presenta denuncia electoral contra Christian Zurita y Andrea González: ¿Por qué?

  5. Álvarez defiende inversión de $513.000 en pádel: “No nos llevamos ni un centavo"

Te recomendamos