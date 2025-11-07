Cartas de lectores: La confusión impide ver lo auténtico

Necesitamos tomar conciencia de nuestro hábitat común y trabajar intensamente para tal fin. Se requiere un cambio de mentalidad en el modo de ver lo vivido y lo que nos resta por vivir. Nos hemos globalizado, pero nos falta talento y talante para comprender los abecedarios distintos; no hemos tenido en cuenta el lenguaje del corazón.

La creación no es una realidad de poder, sino una ofrenda a compartir, que produce todo lo necesario para nuestro mantenimiento. El instinto humano tiene que despojarse de materialidad y reconquistar la perspectiva de un orbe nuevo, sostenido y sustentado en la extática del universo, donde todos somos parte y vínculo de unidad.

Si las condiciones para establecer una concordia verdadera son la restauración de la justicia, la reconciliación y la clemencia, al menos para restablecer el respeto de la dignidad en el concepto de ciudadanía, nuestro común compromiso por la verdad tiene que impulsarnos a denunciar el aluvión de situaciones injustas e indignas que se producen a diario y que impiden la reconstrucción de una conciliada civilización.

Víctor Corcoba