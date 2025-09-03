Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores: La Casa de la Cultura de Santa Elena

Que este nuevo rumbo llegue a buen puerto, guiado por la humildad y el compromiso

Cada provincia cuenta con su extensión de la Casa de la Cultura matriz, la Benjamín Carrión. Pero una casa pierde su esencia cuando es dirigida por quienes no comprenden ni valoran la cultura local.

No debe operar con fines de lucro ni en círculos cerrados, pues esto lleva al desgaste institucional. Debe ser inclusiva y abierta a todos los autores y gestores culturales, muchas veces olvidados pese a su aporte esencial.

Santa Elena merece una casa que represente a sus verdaderos actores, que proyecte su identidad y talento más allá de sus fronteras.

Que el nuevo directorio valore a quienes realmente hacen cultura. La casa no es de unos pocos, es de todos. Su labor debe abrir puertas y trabajar sin descanso por el desarrollo artístico.

Es urgente dejar un legado que beneficie a toda la provincia. Felicitaciones a Pro Cultura. Que este nuevo rumbo llegue a buen puerto, guiado por la humildad y el compromiso.

Evelio Patricio Reyes Tipán

