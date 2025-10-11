Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Identidad individual y solidaridad global

Ojalá aprendamos a querernos, eliminando de nosotros aquello que nos lo impide

Repruebo la compraventa absurda de sueños, el interés mundano, que lo único que genera es inestabilidad y contiendas. Las poblaciones han de generar espacios de concordia, sostenibles y cohesionadas; no es suficiente con dar ayuda de emergencia, se trata de ofrecer abrazos resolutorios que beneficien tanto a quienes llegan como a las comunidades que los reciben. 

El objetivo es sentirse genealogía para estar próximos con el prójimo. Bajo esta cercanía es como se planifican espacios integradores, garantizando moradas dignas y servicios esenciales para no alimentar más barrios marginales, respetando la identidad de cada cual y la solidaridad global. Lo que no es de recibo es la pasividad a la hora de abordar las múltiples crisis que nos afectan, incluidos el clima y los conflictos, que contribuyen a la desigualdad. 

Esto me hace pensar en tantas gente migrante, que en vez de hallar cobijo acogedor se tropiezan con infinidad de aprietos y desavenencias que se alzan como un lobo contra ellos. Ojalá aprendamos a querernos, eliminando de nosotros aquello que nos lo impide.

Víctor Corcoba

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cartas de lectores: Cuida la microbiota de tu empresa

  2. Cartas de lectores: Prisionero de sus propios errores

  3. Cartas de lectores: Identidad individual y solidaridad global

  4. Cartas de lectores: Hay que repeler la agresión

  5. Construcción en Guápulo sigue paralizada y sin respuestas claras sobre su futuro

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador vs. Estados Unidos hoy: cómo ver en vivo el partido de la Tricolor

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Salario básico 2026 en Ecuador: ¿En cuánto subirá?

  4. Consulta Popular 2025: ¿Eres miembro de mesa? Aquí te contamos cómo verificarlo

  5. Bono Incentivo Emprende 2025: cómo y hasta cuándo registrarte para recibir los $1.000

Te recomendamos