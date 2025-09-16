Cartas de lectores | IA en currículo ¿cuándo Ecuador?

La inteligencia artificial (IA) es una realidad que transforma el mundo y la educación. En países como EE.UU., China y Estonia, su enseñanza es obligatoria, preparando a sus estudiantes para un futuro donde la tecnología es protagonista. Ecuador no avizora el día en que se integrará al currículo educativo.

EE.UU. ha avanzado integrando nociones básicas de IA desde etapas tempranas, enfocándose en programación, lógica y ética tecnológica. China, apuesta por el dominio técnico y el desarrollo de habilidades digitales avanzadas. Estonia, pionera IA la ha hecho una competencia universal, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico. Estos países entienden que la IA cambia empleos y redefine cómo aprendemos y vivimos.

Aquí la enseñanza de IA no es obligatoria, aunque existen proyectos aislados que apuntan en esa dirección. Esto representa un riesgo: si no preparamos a los estudiantes para comprender y manejar la IA, estaremos limitando sus oportunidades en un mundo donde casi todo, desde salud hasta transporte, estará influenciado por esta tecnología. La educación debe ser una herramienta para reducir brechas, no para ampliarlas. Incluir la IA en el currículo ecuatoriano es urgente y requiere inversión en capacitación docente, acceso a recursos tecnológicos y un enfoque que combine habilidades técnicas con valores éticos y críticos. Ecuador debe aprender de las experiencias internacionales y diseñar un modelo educativo adaptado a su realidad.

Roberto Camana-Fiallos