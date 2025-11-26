Cartas de lectores | Hipocresía, mentira y corrupción COP30, Petro, Lula

La COP30 es un caballo de Troya de ‘regres’ y élites oscuras del cambio climático. Lo verde como instrumento para someter al mundo. Petro acusa, como ‘todos’, a EE. UU. de todos los males y de misiles contra los ‘pobres’ que se enriquecen con la droga mortal, pero nada dice de la invasión y devastación de Putin en Ucrania.

Critica la explotación petrolera y minera gringa, pero calla la ilegal de su aliado Maduro: oro y recursos extraídos destruyendo selva y pueblos indígenas sometidos por ilegales y guerrilla que sirven a mafias, Rusia, China, Irán, Turquía. Rusia exporta petróleo por buques ‘sombra’; algunos se hunden contaminando el estrecho de Kerch. China, su gran comprador, explota carbón y pesca global, imponiéndose con títeres o por la fuerza, contaminando sin que ‘todos’ digan nada, igual que la selva arrasada por Evo para la coca.

Según una opinadora que elogia zurdos y ataca a Trump y la derecha: Lula oculta la suya -Halliburton y minería en el Amazonas, más narcotráfico-; y en Chile los ‘obligados’ a votar “alteran resultados”, creyendo que ganará Jara, sin mencionar el peor porcentaje zurdo en 90 años ni el ‘NO’ constitucional de 2022. Los ‘obligados’ dejarían de serlo si gana Jara, pero serían satanizados si gana Kast: doble discurso. No permiten fraude propio ni ajeno: ¿buscan evitar otro fiasco-regre como Boric?

Juan Carlos Cobo Rueda