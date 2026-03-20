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Cartas de lectores: Hace falta una reforma legal

Se necesita una reforma real para cobrar impuestos justos a las grandes fortunas lo más pronto posible

Las reglas tributarias que actualmente se aplican a empresas multinacionales vienen de los años 20 y ya no funcionan para la economía digital. Por eso, los negociadores en Nueva York tienen una oportunidad clave que no deberían dejar pasar.

Es necesario dejar de tratar a estas empresas como si fueran entidades separadas, porque eso les permite mover utilidades a países con impuestos más bajos y aprovechar vacíos legales. Un sistema de tributación unitaria debió implementarse hace tiempo. El modelo actual hace que los Estados pierdan miles de millones de dólares al año, pone en desventaja a las empresas locales y termina cargando más impuestos a los trabajadores.

Las ganancias globales deberían repartirse según criterios claros, como ventas y número de empleados, no con reglas antiguas. Si no se cambia esto, todo seguirá igual. Se necesita una reforma real para cobrar impuestos justos a las grandes fortunas lo más pronto posible.

Jacinto Roca

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