Cartas de lectores: Guerra perdida que paró y ganará Trump con Hegseth
China capitalista con ‘ejército imperialista’, supera en navíos a EE. UU.
Guerra híbrida, asimétrica, silenciosa (aunque evidente, violenta y permanente), con la compra de políticos, académicos, científicos, generales, empresarios, medios… “órdago de China, Rusia, Irán, Venezuela…”. Falsos positivos: G. Floyd, adicto con antecedentes; Hamás, de victimarios a víctimas en Gaza; migración narco-criminal-terrorista, regresismo-zurdo, lo Woke, Trans, LGBTI+, feminismo, etc. Trump, antes de ser presidente en 2016, vio que se perdía esta guerra por políticas que enviaron empresas a China (Canadá…) con mano de obra barata. EE. UU., Europa y el mundo con ‘harakiri’, sin agro, industria, medicamentos, energía, tecnología…; ante guerra, perdidos por incapacidad de fabricar suministros, equipos y medicinas. China capitalista con ‘ejército imperialista’, supera en navíos a EE. UU., y desarrolla IA para controlar y esclavizar al planeta con teocráticos y tiranos del narco-SSXXI. Hombres y mujeres ‘alfa’, como robots de muerte y guerra. Mientras, con Obama, Biden y Clinton, un ejército Woke, Trans, LGBTI+, feminista…, donde ser negro, latino o árabe garantiza el puesto sin importar capacidad, con DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión). En ‘Cuántico’, no quieren generales ni almirantes gordos, zurdos o ideologizados. Récord de alistamientos, antes reacios a un ejército Woke y sin profesionalismo. Comunistas, marxistas, islamistas, narcos-SSXXI… se valen de libertades y democracia para destruirlas y esclavizarnos.
Juan Carlos Cobo Rueda