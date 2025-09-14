Cartas de lectores: Gracias por ser la voz del ciudadano

Estimados señores de Diario EXPRESO: quiero expresarles mis sinceras felicitaciones por el trabajo que realizan, por ser la voz de la ciudadanía y de quienes cumplimos con nuestros impuestos en el país. Ustedes representan a la gente y nos hacen sentir acompañados y escuchados.

El 12 de septiembre leí con atención el reportaje sobre la avenida Samborondón, en el que detallan el suplicio que vivimos a diario y recogen las explicaciones que exigimos al Municipio sobre el destino de nuestros impuestos. ¿Dónde están? ¿En qué se están utilizando? ¿Por qué no se ve una obra o acción que realmente nos brinde un alivio? Espero que pronto haya una respuesta clara de parte del alcalde. Mientras tanto, agradezco que ustedes transmitan nuestro sentir, que nos escuchen, que sean el nexo con las autoridades y que busquen las respuestas que no obtenemos.

Felicito nuevamente a Diario EXPRESO, en especial a la sección Guayas y Guayaquil, por estar cerca de sus lectores y dar espacio a las preocupaciones de la gente. Sé que, como medio, están siendo víctimas de los ataques del Gobierno. Como ciudadana, les pido que continúen firmes, que no se dejen intimidar y que sigan cumpliendo con la labor que los caracteriza. Sepan que cuentan con nuestro respaldo. Sabemos quiénes son los que trabajan a favor de la ciudadanía, de contar lo que pasa en el país y de brindar soluciones a través de las voces de académicos y especialistas. Felicidades y todo mi apoyo a la labor que realizan.

Doménica Cruz