Cartas de lectores: Gracias a EXPRESO el alcalde miró a Urdesa

Agradezco a Diario EXPRESO y a la periodista Diana Sotomayor por haberme entrevistado sobre la preocupación constante que tengo, teniendo un transformador con una gran cantidad de cables en la acera frente a mi casa, que constituye un peligro. También por haber publicado mis cartas y haber hecho entrevistas a otros residentes. Transcribo el escrito del 28 de agosto en Diario Expreso: “Urdesa Central se alista para dejar atrás la maraña de cables.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, confirmó ayer durante su enlace radial que el proceso de soterramiento de cables en la ciudad comenzará en Urdesa, uno de los sectores más antiguos y representativos del norte. Según explicó, el proyecto contempla una intervención integral que busca eliminar los denominados ‘tallarines’ que cuelgan de los postes y que desde hace años generan malestar en los residentes, como ha venido publicando EXPRESO. ‘El primer sector que va tener este proceso es Urdesa, con un presupuesto que supera los 3,2 millones de dólares’”.

Viviendo 63 años en Urdesa, hace un año la periodista Sotomayor me hizo una llamada y le envié la fotografía del transformador y la cantidad de cables; le dije que pedía a las autoridades comprometerse a cambiarlo. Los guayaquileños y urdesinos deseamos que nos devuelvan el orgullo de serlo. No queremos más tallarines en los postes.

Mi agradecimiento a EXPRESO, a sus directivos, a los periodistas, que con gran dedicación sacan a luz los reclamos que hacemos los que nos sentimos afectados. El alcalde Álvarez cuando asumió el cargo dijo que los impuestos de cada sector iban a ser utilizados en mejoras. Urdesa paga impuestos altos. En dos meses cumplo 83 años, sería el mejor regalo la regeneración en mi calle, Circunvalación, que el alcalde León Febres-Cordero declaró avenida; tiene la misma importancia que la V.E.Estrada. Seguro Diario EXPRESO va a estar atento para que este proyecto sea una realidad a corto plazo; son muchos años de espera. Estoy emocionada y agradecida, ¡Gracias Diario EXPRESO!

Laura Esther Gómez Serrano