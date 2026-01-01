Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | ¡Excelente 2026 para todos!

Un nuevo año es el inicio de nuevas páginas en blanco que están por escribirse

Concluido el 2025 y en los albores de un nuevo año, las expectativas de los ciudadanos están alrededor de días mejores; sea un sueño, una esperanza, una realidad, no lo sabemos. Lo que sí debemos estar conscientes es que el día a día se construye con cada una de las acciones que nosotros llevemos a cabo; por ello, lo bueno y lo malo que nos suceda es para fortalecer y construir ese yo presente y futuro, para así aportar a una sociedad que está ansiosa de crecer y desarrollarse, en la que todos sus ciudadanos tengan las mismas oportunidades. Sólo así, el Ecuador será capaz de alcanzar su máximo potencial; de ahí que todos los -públicos y privados, sociales, económicos, políticos e incluso religiosos-, tienen que aportar decididamente a la transformación; no esperando que un gobierno solucione los problemas particulares de los ciudadanos. Si bien debe generar las condiciones para que esto se realice, está en nosotros salir adelante.

Un nuevo año es el inicio de nuevas páginas en blanco que están por escribirse. Que ellas estén llenas de propósito, de pasión, de impacto. Escribamos un libro inspirador, uno que guíe a las presentes y futuras generaciones, uno que deje huella, uno en el que trascendamos; pues nuevos desafíos vendrán, nuevas metas aparecerán en el horizonte, y aunque el camino sea incierto, tengamos la certeza de que poseemos las herramientas para avanzar. Caminemos con confianza, subamos cada escalón con decisión, seamos protagonistas de nuestra historia; la huella que dejemos será un legado. Por ello, los conmino a construir, desde donde estemos, un país más justo, solidario, y equitativo; que sus decisiones estén guiadas por principios como la libertad, la responsabilidad, el respeto a la diversidad y la visión de un futuro mejor. Porque el país que queremos comienza por nuestras elecciones y acciones; siendo conscientes de que el porvenir será el que deseamos mientras todos aportemos.

¡Excelente 2026 para todos!

Jorge Calderón Salazar

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | El 2026 ‘huele’ a la tecnología

  2. Fernando Insua Romero | Esperando a Godoy

  3. Adekeye Adebajo | Donald Trump y la carga del hombre blanco en Nigeria

  4. César Febres-Cordero Loyola | Lo que podemos esperar del 2026

  5. Rubén Montoya Vega | Los principios no son bisagra

LO MÁS VISTO

  1. Ministerio del Interior prohíbe balizas en autos privados y advierte sanciones

  2. Alexandra Villacís: “No tengo apoyo político, pero sí me respalda la legalidad”

  3. Cábalas de Año Nuevo: ¿Es malo barrer la casa el 31 de diciembre?

  4. Estiaje Ecuador: 100 MW de generación térmica salen de operación en enero de 2026

  5. Fin de Año: El testamento 2025 y la herencia para la política ecuatoriana

Te recomendamos