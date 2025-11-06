Cartas de lectores | Estado de golpe

Al invertir la institucionalidad se pasa del golpe de Estado (Coup d’ etat) al Estado de golpe’ (Etat d’ coup)

Jean Francos Revel decodificó la trampa de Fidel, como ‘institucionalidad invertida’.

Los ecuatorianos notamos -gracias a Dios, a tiempo- que la Constitución de Montecristi de 2008 (franquicia castrista, ‘made in Spain’) pone la ‘ley al revés, patas arriba y cabeza abajo’.

Se trata de una sistema jurídico ‘garantista de delincuentes’, no de víctimas.

“La democracia occidental funciona bajo Estado de derecho mientras que la dictocracia cubana le da ‘derechos’ al Estado” (Estado de derechos).

Este pervertido sistema constitucional exportado por los Castro y coordinado por el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, empodera a la burocracia revolucionaria convirtiendo al Estado en ‘el soberano’, en vez del Pueblo, destituyéndolo de su poder en la Constitución, tipo Venezuela y Nicaragua.

Paul Tapia Goya