Cartas de lectores | Espera, siempre llega

Por naturaleza somos románticos. El amor está escondido en nuestro ser. A veces vamos por la vida convencidos de que no existe porque jamás llega. Quizás no te has dado cuenta de que el amor está en la misma calle, cerca de tu casa, en una playa no visitada o en un bar al que nunca quisiste ir. Somos egoístas: esperamos que llegue y no somos capaces de brindar y ofrecer el que llevamos dentro. Atrévete a amar sin prejuicios, sin condiciones ni medidas, entregando todo a quien verdaderamente amas. Existen seres aislados que tienen mucho que dar y solo necesitan su media naranja para expresar cuánto aman. La fuerza del amor nos invita a vencer miedos, escalar montañas y cruzar mares para demostrar cuánto se ama. El amor está latente en cada ser humano; basta encender la llama y esta iluminará eternamente cada lugar. Duele cuando deja huellas de desamor y nos perdemos en el egoísmo. La fuente del amor siempre está presente, buscando dónde posarse. Abre la puerta de tu corazón. El tren está por pasar y te invita a subir para recorrer juntos un mismo camino y mirar en una sola dirección.

Evelio Patricio Reyes Tipán