Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Espera, siempre llega

El tren está por pasar y te invita a subir para recorrer juntos un mismo camino y mirar en una sola dirección

Por naturaleza somos románticos. El amor está escondido en nuestro ser. A veces vamos por la vida convencidos de que no existe porque jamás llega. Quizás no te has dado cuenta de que el amor está en la misma calle, cerca de tu casa, en una playa no visitada o en un bar al que nunca quisiste ir. Somos egoístas: esperamos que llegue y no somos capaces de brindar y ofrecer el que llevamos dentro. Atrévete a amar sin prejuicios, sin condiciones ni medidas, entregando todo a quien verdaderamente amas. Existen seres aislados que tienen mucho que dar y solo necesitan su media naranja para expresar cuánto aman. La fuerza del amor nos invita a vencer miedos, escalar montañas y cruzar mares para demostrar cuánto se ama. El amor está latente en cada ser humano; basta encender la llama y esta iluminará eternamente cada lugar. Duele cuando deja huellas de desamor y nos perdemos en el egoísmo. La fuente del amor siempre está presente, buscando dónde posarse. Abre la puerta de tu corazón. El tren está por pasar y te invita a subir para recorrer juntos un mismo camino y mirar en una sola dirección.

Evelio Patricio Reyes Tipán

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Medios sin independencia

  2. Fernando Insua Romero | El Sillón de Olmedo no es un trono

  3. César Febres-Cordero Loyola | ¿Hasta cuándo, padre Almeida?

  4. Roberto Aguilar | La política de no hacer olas

  5. Rubén Montoya Vega | Los aliados del mal

LO MÁS VISTO

  1. Décimo cuarto sueldo 2026: cuánto dinero recibirás y hasta cuándo cobrarlo

  2. Caso Villavicencio: alias Pipo niega autoría del crimen y señala a Noboa desde España

  3. ¿Qué ciudadanos son elegibles para la devolución del IVA? Una guía completa

  4. Real Madrid vs. Benfica: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Champions League

  5. Devolución de IVA: Qué hacer si el SRI no responde a reclamos a adultos mayores

Te recomendamos