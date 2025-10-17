Cartas de lectores | Equidad territorial o inequidad total

Se adeudan a los municipios las asignaciones de diciembre de 2023 y de julio, agosto y septiembre de 2025

Mi condición de ex presidente de la Ilustre Municipalidad (1978-1983) y de ex alcalde del cantón Macará (2019-2023), en la frontera de la Patria, me permite tener la fuerza moral para reclamar, con patriotismo y altivez, al gobierno central, la atención que merece mi provincia.

Se adeudan a los municipios las asignaciones de diciembre de 2023 y de julio, agosto y septiembre de 2025, así como la devolución del IVA y las rentas patrimoniales. Casi todos sobreviven gracias a estas pequeñas asignaciones, las cuales les permiten mantener los servicios básicos de agua, alcantarillado y recolección de desechos sólidos; realizar el mantenimiento de la vialidad, especialmente cuando se acerca el invierno y las vías están en mal estado; cubrir los sueldos de trabajadores y servidores públicos; realizar pagos al IESS, al BEDE y cumplir con deudas heredadas, entre otras obligaciones

Diego Valdivieso Anda