Cartas de lectores | Entre humanos y ‘therians’

¿Es una moda, una nueva forma de ser, o una búsqueda auténtica del yo?

En la actualidad, las nuevas generaciones están explorando formas únicas de expresar su identidad.

Una de estas expresiones es la ‘therianthropy’, un fenómeno donde algunos jóvenes sienten una conexión profunda con un animal específico.

Este tema ha ganado visibilidad en todo el mundo gracias a las redes sociales y ha comenzado a resonar en Ecuador.

El término ‘therian’ se refiere a personas que, más allá de una simple afición, experimentan una identificación psicológica o espiritual con un animal. No significa que crean que pueden convertirse físicamente en ese ser, sino que viven aspectos de su esencia en su día a día.

En Ecuador esta tendencia ha florecido en plataformas como TikTok, donde muchos jóvenes comparten videos imitando comportamientos animales, como correr a cuatro patas o hacer sonidos característicos. Estos clips han generado tanto risas como debates sobre la naturaleza de esta identidad.

Aunque algunos comentarios se convierten en memes, hay quienes defienden su derecho a identificarse como therians, argumentando que puede ser una forma legítima de manejar emociones y estrés, así como una herramienta para el autodescubrimiento.

Desde el ámbito educativo y psicológico, es importante aclarar que identificarse como therian no es un trastorno mental. Los expertos destacan que estas experiencias son muy personales y deben entenderse en su contexto emocional y social.

El interés por los therians en Ecuador nos invita a reflexionar sobre cómo la sociedad percibe estas nuevas identidades algo absurdas.

¿Es una moda, una nueva forma de ser, o una búsqueda auténtica del yo?

Fomentar una educación que promueva el respeto y la comprensión sobre estas experiencias puede ayudarnos a entender mejor cómo los jóvenes buscan significado y pertenencia en el mundo actual.

Roberto Camana-Fiallos