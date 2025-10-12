Cartas de lectores: Encuesta alarmante

También más de tres cuartos de la población creen que son aún relevantes las razones de la Segunda Guerra Mundial

Este año, en los Estados Unidos el 45 % de la población considera muy o bastante probable un tercer conflicto mundial en cinco o en diez años.

Así lo piensan también entre el 41 % y el 55 % de los encuestados en España, Italia, Alemania y Reino Unido; y entre el 68 % y el 76 % del total, creen que se usarán armas nucleares, que la guerra será iniciada por Rusia, según el 69 % en Estados Unidos y del 72 % al 82 % por los europeos.

También más de tres cuartos de la población creen que son aún relevantes las razones de la Segunda Guerra Mundial y un 60 % opina que ha contribuido a la paz la OTAN, el 52 % la ONU y el 50 % la UE.

Martín Sagrera