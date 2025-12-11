Cartas de lectores: En defensa de la profesión y de la democracia

¡Periodistas demócratas, reaccionad!

Los periodistas de Estados Unidos y de aquí (España), lógicamente indignados, nos han informado de los insultos del presidente estadounidense, Donald Trump, a la periodista del New York Times que le preguntó sobre su relación con el pederasta Epstein, su viejo amigo: “¡Silencio, silencio, cerdita!”.

También han informado de su violenta reacción frente a la periodista que le preguntó sobre su salud, a la cual se refirió como “reportera de pacotilla, fea por dentro y por fuera”.

Pero no nos hemos enterado aún de que, en defensa de su profesión y de la democracia, si no ellas mismas, sus medios de difusión o/y asociaciones de prensa hayan emprendido acciones legales en defensa propia y de la democracia.

Diego Mas