Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: En defensa de la profesión y de la democracia

Si no ahora, ¿cuándo?

¡Periodistas demócratas, reaccionad!

 Los periodistas de Estados Unidos y de aquí (España), lógicamente indignados, nos han informado de los insultos del presidente estadounidense, Donald Trump, a la periodista del New York Times que le preguntó sobre su relación con el pederasta Epstein, su viejo amigo: “¡Silencio, silencio, cerdita!”.

También han informado de su violenta reacción frente a la periodista que le preguntó sobre su salud, a la cual se refirió como “reportera de pacotilla, fea por dentro y por fuera”.

Pero no nos hemos enterado aún de que, en defensa de su profesión y de la democracia, si no ellas mismas, sus medios de difusión o/y asociaciones de prensa hayan emprendido acciones legales en defensa propia y de la democracia.

Diego Mas

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cartas de lectores: Una Navidad sin Jesús

  2. Cartas de lectores: Los antioxidantes y la salud

  3. Cartas de lectores: En defensa de la profesión y de la democracia

  4. Cartas de lectores: Cuidemos nuestra información personal

  5. Cámara Oficial Española celebra 105 años de historia en el país

LO MÁS VISTO

  1. IVA adultos mayores: ¿Cuándo pagan la devolución atrasada de 8 meses?

  2. Ministerio de Trabajo evalúa cambiar el visto bueno: qué alcance tendrá esta medida

  3. Ecuador: Precio del diésel prémium se ajustará este 12 diciembre de 2025

  4. Aquiles Álvarez dijo qué le pidió Correa cuando llegó a la Alcaldía de Guayaquil

  5. Décimo tercer sueldo Ecuador: Todo sobre su pago, plazos y requisitos para recibirlo

Te recomendamos