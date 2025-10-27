Expreso
Cartas de lectores | Eliminación de pensión de la Universidad

En mi concepto, lo que debió haber hecho el acucioso empleado del IESS era anexar la pensión jubilar y no eliminarla

Recibo del IESS, desde hace muchos años, dos pensiones jubilares: una como empleado público y otra como profesor titular de la Universidad de Guayaquil, formando profesionales. De acuerdo con la Constitución de la República, se permite a los profesores impartir clases en la universidad para aprovechar su experiencia.

Sin embargo, el IESS, sin duda bajo el argumento de que no puedo cobrar dos pensiones, de manera incivilizada me ha eliminado la pensión que recibo de la Universidad de Guayaquil, de 400 dólares, desde septiembre de 2025.

En mi concepto, lo que debió haber hecho el acucioso empleado del IESS era anexar la pensión jubilar y no eliminarla, pues la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre el cobro de dos pensiones. Non bis in idem, dice el proverbio romano: “No dos veces sobre la misma cosa”.

Jorge Sánchez Vega

