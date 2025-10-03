Cartas de lectores | El SRI y sus multas e intereses

Solicito a los ‘expertos’ de esta entidad gubernamental que ajusten este craso error

El Servicio de Rentas Internas (SRI) desde hace meses viene anunciando con bombos y platillos la ‘propaganda’ en la cual se indica que los contribuyentes que tengan deudas hasta el 31 de diciembre del 2024, se acojan a la remisión de multas e intereses para las obligaciones tributarias y vehiculares que tengan pendientes hasta la fecha arriba señalada.

Pero, ¿qué es lo que está pasando?

Los usuarios del SRI al realizar sus declaraciones de los periodos que tienen atrasados, observan que la calculadora virtual de su sistema electrónico les genera valores por multa e intereses, y que con arrogancia la entidad de control tributario anuncia la aplicación de remisión de multas e intereses.

Por lo anterior, solicito a los ‘expertos’ de esta entidad gubernamental que ajusten este craso error, y que los ‘clientes’ del SRI puedan cumplir con sus obligaciones tributarias.

Gustavo Vaca Méndez