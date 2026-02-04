Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: El patrono de los enamorados

El amor es sublime y se lo afina con palabras y actos de servicio

Estamos en el mes del amor y la amistad. San Valentín inyecta una dosis de amor en todas sus formas al despertar la pasión y el romance en las parejas enamoradas. Ese vínculo afectivo entre dos personas basado en la atracción, pasión, respeto muto y compromiso es el pilar para una bonita relación. 

El amor son dos almas con un solo pensamiento: dos corazones que laten y baten ese tsunami orgásmico de dopamina, explotando la bocamina. Es sentir y entender el léxico del amor, con su frescura de aromas en tiempo de lluvia, de algarabías y tópicos perversos, con el lenguaje manipulando y endulzando el tímpano, el cual se derrite escuchando frases metafóricas, entre besos y poesía. 

El amor es sublime y se lo afina con palabras y actos de servicio, con tiempo de calidad junto a esa copa de vino, celebrando entre miradas y música, en complicidad con el sonido de las manijas del reloj. Al amor lo pintan ciego porque el que ama no suele fijarse en los defectos de la persona amada, sino en hacerla sentir deseada.

Javier Valarezo Serrano

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cartas de lectores: Escasez de Insulina, ARV, etc. y una actuación digna de un Razzie

  2. Cartas de lectores: La universidades ecuatorianas requieren de mayor objetividad

  3. Cartas de lectores: El patrono de los enamorados

  4. Cartas de lectores: Inundaciones en Guayaquil y su área metropolitana

  5. Pago a miembros de juntas del referendo 2025: CNE inicia con el proceso

LO MÁS VISTO

  1. Alineaciones y cómo ver Arsenal vs. Chelsea EN VIVO | Copa de la Liga

  2. Reimberg: Chone Killers y Choneros manejaban agencias de tránsito en Durán y Manta

  3. Albacete vs. Barcelona HOY: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Copa del Rey

  4. Manzano asegura que Ecuador no tendrá apagones y aumenta la generación eléctrica

  5. Cómo aplicar a los créditos de desarrollo humano: Gobierno ha entregado $18 millones

Te recomendamos