Cartas de lectores | El mundo está en jaque

El mundo juega su gran partida. Las reglas del juego están listas; no solo se mueven piezas, se mueven destinos. Observamos cómo Israel continúa bombardeando la ciudad de Gaza. Se cometen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sismos y muertes en Afganistán. Ataques aéreos rusos contra Ucrania por la codicia del poder. Bandas criminales que operan enviando cocaína producida en Sudamérica hacia Europa. Tiradores asesinos llenos de odio en Mineápolis.

Adolescentes integrantes de grupos delictivos que reviven los fantasmas de violencia política en todos los países. Senadores mexicanos se enfrentan a golpes tras un acalorado debate. Inundaciones, incendios forestales, contaminación y el cambio climático son factores que encienden las alarmas a nivel mundial y sobre la fragilidad del planeta. Nuestros mercados se encogen, la democracia tambalea. Gobiernos de turno, sin distinción de color político, no buscan el servir, sino servirse.

Líderes quieren gobernar el mundo con base en la fuerza. El narco ya no compra políticos, los políticos son narcos. La deshumanización avanza, no hay control. La privacidad no existe. La Corte de Justicia está corrupta; el engaño, disfrazado de sabiduría. La manipulación de la verdad desinforma. El poder sin ética es una amenaza.

Vivimos en un mundo convulsionado, de odios y venganza, y el diálogo se vuelve ceniza. El mundo observa en silencio: aranceles, bloqueos, reordenamiento del poder económico. En fin, mientras las potencias mueven las piezas del ajedrez, el mundo retiene la respiración y en este cruel tablero de la vida, los débiles son las fichas del entretenimiento, los peones no tienen voz, solamente son números y pagan el precio del desacato. La violencia no construye futuro. La sociedad despertará y no habrá movidas sin consentimiento. En este juego necesitamos paz y esperanza. Hay que salvar lo que queda, está en juego la humanidad.

La verdadera grandeza nace de lo correcto y las partidas más duras son las que forman la piel. Su jugada en el tablero empieza en la familia, no importa si el movimiento es pequeño o grande, actúen con honestidad. Dejen de ser el futuro y sean esa fuerza viva hoy. Hoy voy a sembrar esperanza con mis acciones y mis palabras, con mis gestos y mis miradas, con los detalles y las sonrisas. Hoy voy a transmitir entusiasmo, optimismo a todos. ¡La historia está sobre el tablero !

Sara María Garaicoa Granizo