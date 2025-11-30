Cartas de lectores | El juego de la democracia

Luego de votar Sí por la convocatoria a Constituyente y en otras preguntas votando afirmativamente y negativamente según correspondía, sentí satisfacción de ejercer mi voto. En un artículo previo mencioné que si la mayoría de los ecuatorianos votaba No, el Ejecutivo seguiría ejerciendo sus poderes junto a los demás poderes del Estado bajo la Constitución vigente. Tras la consulta, analistas políticos, económicos y sociológicos coinciden en que el Gobierno y el presidente perdieron, lo que abre la puerta a reflexiones sobre aceptación de la derrota, cambio de gabinete y atención a necesidades insatisfechas ante recursos limitados y mal utilizados. Algunos argumentan que el pueblo votó pensando en la delincuencia y la inseguridad, y no porque fuera inculto. La mayoría no dio un cheque en blanco al Ejecutivo; la inseguridad sigue siendo la principal preocupación. Además, la mayoría consideró que la Constitución defiende al medioambiente y contra la explotación de recursos naturales. Jóvenes beneficiados por programas de asistencia votaron mayoritariamente No. Los resultados no deben reducirse a triunfo o derrota del Gobierno: alrededor del 60 % votó considerando varios factores, en especial ambientales, como demostró la marcha ciudadana en Cuenca contra una concesión minera.

El ejercicio continuo y directo del voto fortalece la democracia, ayuda a entender discrepancias, establecer límites y apoyar al líder del país en momentos de inseguridad.

Ricardo Nieto Gómez