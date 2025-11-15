Cartas de lectores | El enemigo real

Las personas no son nuestros enemigos, es el desconocimiento de la verdad

Efesios 6:12... Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Reina-Valera. 1960.

No hemos comprendido... Miramos mal; las personas no son nuestros enemigos, es el desconocimiento de la verdad, es la deshonestidad que las atrapó. Necesitamos recuperar la sensatez.

No hemos comprendido... Algo sucedió; en el trayecto fuimos decepcionados, nos hirieron con la desvalorización, dañaron nuestro espíritu de servicio. Necesitamos recuperar la pasión.

No hemos comprendido... Nos afectaron, no saben ser agradecidos, no han aprendido a valorar lo que se hace, solo miran lo que no se hizo, lo malo. Miramos solo el lado negativo; necesitamos recuperar el sano juicio.

No hemos comprendido... Fueron infectados; quienes no están para servir, se sirvieron, provocaron una metástasis en el corazón, no buscan el bien de los demás sino su beneficio. Necesitamos recuperar el sentido común.

¿Por qué estamos mirando mal? ¿Cuándo miramos bien? ¿Qué debemos hacer para cambiar? Miramos el problema y no la solución, peleamos con quien no debemos; nuestro verdadero enemigo es la maldad y la infección de la mente. Cuando cambiemos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra mirada.

Agustín Romero