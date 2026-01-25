Gracias a su ubicación cercana a la línea ecuatorial, Ecuador posee una ventaja técnica clave

Ecuador, tierra de volcanes y biodiversidad, se prepara para mirar al cielo de una forma inédita con la construcción de su primer puerto espacial, previsto para 2030.

El proyecto busca posicionar al país como un punto estratégico para el desarrollo aeroespacial latinoamericano.

El puerto espacial permitirá lanzamientos verticales y despegues horizontales desde pistas de aviación, ampliando las oportunidades de transporte espacial, investigación científica y turismo, e impulsando una nueva economía basada en la innovación.

Gracias a su ubicación cercana a la línea ecuatorial, Ecuador posee una ventaja técnica clave: los lanzamientos requieren menos combustible y permiten órbitas más eficientes, lo que reduce costos y atrae a empresas internacionales interesadas en misiones satelitales y científicas.

Impulsado por Leviathan Space Industries y Blackstar Orbital, el proyecto contempla una inversión estimada de 800 millones de dólares. Además de generar empleo, promete fortalecer la educación, la ciencia y la formación especializada en áreas tecnológicas y aeroespaciales.

Aunque algunos lo consideran un lujo frente a los retos sociales del país, el puerto espacial representa una inversión estratégica y una visión de futuro para un Ecuador que aspira a integrarse al conocimiento global.

Roberto Camana-Fiallos