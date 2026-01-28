Cartas de lectores | Ecuador en Davos

El Foro de Davos es un espacio clave para el fomento del multilateralismo, donde presidentes, gobernantes, autoridades globales, organismos financieros internacionales, empresarios y CEO buscan aportar a la discusión de los problemas globales y sus posibles soluciones, pero más allá del discurso, impulsar una acción real. Es un momento que debe ser aprovechado por los gobiernos y sus líderes para fortalecer relaciones y potenciar acuerdos (más allá de lo económico) en distintos ámbitos, con el fin de insertar cada vez mejor a sus países. Ecuador tuvo la oportunidad de mostrar sus resultados al mundo; en este sentido, el Gobierno expuso avances avalados por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en materia de política, económica y cumplimiento de compromisos internacionales. Además de este respaldo, es importante destacar las oportunidades que surgen de los encuentros con presidentes, fondos de inversión y empresarios que ven en el país una posibilidad real para invertir.

Con múltiples temas aún por atender en Ecuador, cobraron relevancia asuntos relacionados con energía y transición energética, acuerdos comerciales y seguridad. De ahí la importancia de aprovechar estos foros para mostrar lo que verdaderamente somos como sociedad y el deseo de desarrollo que buscamos alcanzar. Sin embargo, más allá de los discursos en escenarios internacionales, será necesario acompañarlos de acciones concretas, pues esto es lo que resultará relevante para quienes deseen invertir en el país. Recordemos que no se trata de una carrera de velocidad, sino de persistencia; en ese sentido, debemos seguir mostrándonos al mundo como un país atractivo para la inversión y avanzar en garantizar seguridad jurídica que brinde estabilidad a los agentes internacionales. Está en nosotros potenciar las relaciones y alianzas que Ecuador considere convenientes para obtener los beneficios necesarios que garanticen su crecimiento económico y desarrollo social.

Jorge Calderón Salazar