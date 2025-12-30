Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Dios dispuso que no fuera así

En conclusión: el mejor médico es Dios. Gracias a Él, mi madre y yo sobrevivimos

Los educadores de la universidad Católica tienen claro que ciencia y fe deben complementarse, pero en la realidad muchos científicos o galenos parecen ensimismados entre jarabes, grageas y pastillas, sin lograr ser visionarios y obsesionados en productos químicos que presuntamente ofrecen solución a las enfermedades humanas.

Ciertos médicos son reacios a optar por opciones válidas; por ejemplo, se ha descubierto que las nueces son reguladores cardíacos naturales que pueden ser una alternativa junto a una buena alimentación y caminatas. No obstante, sus métodos tradicionales parecen limitarse al lucro, mientras que los homeópatas han salvado a una clientela que acude con optimismo y esperanza.

¿Es conveniente ingerir pastillas con efectos secundarios? Se vuelven tan reacios que exigen que los cardíacos se sometan sin cuestionar. Yo desafié la medicina tradicional y gané una vida más llevadera: sobrevivo con jugo de guanábana, sopa rusa y nueces. Mediante la homeopatía y la acupuntura, mi madre pronto cumplirá ochenta y tres años; ella tampoco confía en la medicina tradicional y ha recibido salud y felicidad de una homeópata.

Es cierto que las tradiciones tienen importancia, pero he comprobado que vivir en la playa puede sustituir realidades citadinas que limitan la vida. Hemos vivido sin depender exageradamente de una medicina tradicional cargada de fármacos con efectos secundarios, mientras la medicina natural puede devolver la salud.

El negocio farmacéutico es rentable y mueve grandes sumas; es justo que los médicos cobren, pero no siempre es justo gastar en químicos que dañan la salud. ¿Sería mejor optar por alternativas válidas? ¿Son incompatibles la ciencia y la fe? Tal vez los médicos deberían admitir que los milagros existen.

En conclusión: el mejor médico es Dios. Gracias a Él, mi madre y yo sobrevivimos. Es necesario meditar sobre el poder de la fe y el de la ciencia. Deberíamos estar en el cementerio, pero Dios dispuso que no fuera así. ¿O no?

Eduardo E. Jiménez

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Estiaje Ecuador: 100 MW de generación térmica salen de operación en enero de 2026

  2. Editorial | No otro Metástasis

  3. Rosa Torres Gorostiza | Se gobierna con dinero ajeno

  4. Juan Carlos Holguín | Un 2026 mejor para Ecuador

  5. Rafael Oyarte | Instituciones en debacle

LO MÁS VISTO

  1. La sentencia contra el serbio Jezdimir Srdan podría anularse por falta de tribunal

  2. Concejala de Quito se disculpa por incidente en sesión: "Son situaciones cotidianas"

  3. Retiran del mercado Iñaquito caramelos, galletas y panetones caducados

  4. La Aurora crece con proyectos urbanísticos sin frenos y eliminando cerros de Daule

  5. ¿Dónde es más caro arrendar en Quito y en qué zonas el metro cuadrado cuesta más?

Te recomendamos