Cartas de lectores | Diálogo con un asambleísta, en busca de cambios urgentes

Este diálogo con el asambleísta Francisco Cevallos se lo realizó en su central política y se expuso sobre el grave problema que están pasando los estudiantes de primaria y secundaria en su preparación, que está bajo cero. Esto se debe a que el prófugo de la justicia logró su plan, consistente en que los estudiantes del pueblo no sean preparados. Para ello dictó leyes y reglamentos con tal propósito. Esto sigue intacto tras los gobiernos de Moreno, de Lasso y del actual presidente Noboa; hay que modificarlo en forma urgente.

Así tenemos que los estudiantes no pueden ser sancionados ni por sus padres cuando caen en indisciplina, peor por sus maestros. En consecuencia, los alumnos mandan a sus maestros, es decir que los profesores están sujetos a los que expresen sus estudiantes.

Cerró los normales, donde se preparaban los maestros de primaria, y estableció que cualquier persona pueda ser maestro.

Los nombramientos, las matrículas y la plata que se obtiene en el bar, están sujetos a los distritos. Todo debe pasar a los establecimientos educativos.

Cambió de fecha los días cívicos y con ello terminó el civismo.

El asambleísta comunicará este particular a las autoridades vigentes.

También está en análisis presentar proyectos sobre el parque industrial y el parque ecológico, y sobre cómo adecuar el río Milagro para atraer turistas. Si esto se hace realidad, nuestra ciudad tendría gran progreso y habría trabajo para todos.

Gualberto Arias Bonilla