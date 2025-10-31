Cartas de lectores: Día del Escudo Nacional del Ecuador

Es tiempo de reavivar la llama del patriotismo y honrar nuestro símbolo nacional con la dignidad y respeto que merece

Un día como hoy, el Congreso Nacional decretó el Día del Escudo Nacional del Ecuador, durante el gobierno de Eloy Alfaro, el 31 de octubre de 1900.

Este emblema es parte fundamental de nuestra identidad como ecuatorianos y nos llena de orgullo, ya que simboliza nuestra libertad, democracia y civismo.

Es hora de reflexionar sobre la importancia de preservar nuestras tradiciones y no dejar que festividades ajenas, como el Halloween, opaquen el significado de esta fecha tan significativa para los ecuatorianos.

Debemos inspirar a los jóvenes a amar y respetar nuestro Escudo Nacional, recordando el valor de nuestra nación y la luz que brilla en nosotros.

Es tiempo de reavivar la llama del patriotismo y honrar nuestro símbolo nacional con la dignidad y respeto que merece.

Jorge Enrique Andrade Rodas