Cartas de lectores | Día crítico

El 16 de noviembre fue un día crítico para el Estado ecuatoriano, ya que una consulta y referéndum populares no lograron el apoyo suficiente para triunfar, debido a la falta de tiempo de campaña para convencer a la población. Las preguntas planteadas no estaban claras, y la ciudadanía está cansada de la violencia generada por las bandas delincuenciales que impiden trabajar y se mueven con libertad, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para implementar cambios. Esta no fue una derrota para los de ADN, sino para los correístas, quienes esperaban defender sus intereses en la Asamblea Constituyente.

En política, los acuerdos se logran para beneficio personal y no para el país. Es un aviso para el presidente Noboa de que debe explorar otros caminos, que existen y pueden ser exitosos, contando con el apoyo de su gente en medio de una tormenta que dificulta el destino en un mundo con riesgos que atentan contra el orden público, debido a la falta de seguridad generada por malos gobiernos que perjudican al pueblo.

Jorge Enrique Andrade Rodas