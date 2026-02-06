Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Del Cártel de las Estrellas al Cártel de Los Soles

Las pruebas existen, Maduro está procesado y falta el resto en Cuba, Nicaragua, México, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil

La ONU, la UE y sectores de EE. UU. mantienen un control social donde algoritmos prohíben términos como guerra o narcotráfico bajo amenaza de censura, mientras canales de izquierda mienten e insultan impunemente. Tras la muerte de Floyd (cuyo historial se ocultó), incendiaron el país; igual ocurrió con casos como el de Pretti -quien no debió ir armado- y Good. 

Se exige investigar a los responsables. Mas la izquierda calla que con Biden se perdieron más de 300.000 niños, presuntamente destinados a explotación o tráfico de órganos, convirtiendo al país en refugio de criminales que aterrorizan Ecuador, Europa y Latam. Los denunciantes terminan presos mientras los victimarios son protegidos como víctimas del sistema’. 

También ignoran la carnicería de 30.000 iraníes bajo Jamenei; solo recientemente la UE declaró terrorista a la Guardia Revolucionaria tras años de ataques a Israel, amenazas a EE. UU. y persecución a mujeres. Ocultan que Fidel Castro usó el narcotráfico y guerrillas para destruir la democracia. 

El narco-SSXXI impera en Latam; se afirma que Cuba fue el primer narcoestado con Escobar y Fidel protegidos por militares. Pese a denuncias de la DEA, Popeye y Lehder, las investigaciones fueron silenciadas. Fidel ejecutó a generales como cabezas de turco, transformando el Cártel de las Estrellas en el actual Cártel de los Soles, de Chávez y Maduro. Las pruebas existen, Maduro está procesado y falta el resto en Cuba, Nicaragua, México, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil.

Juan Carlos Cobo Rueda

