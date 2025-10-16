Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Decisiones absurdas

¿Por qué se toman estas medidas que causan daño a todos?

No sé si lo que resuelve el Gobierno lo hace basado en estudios técnicos o simplemente es una payasada sin nombre que realizan mandos bajos y les hacen creer a sus superiores que están descubriendo el agua tibia. Pero es inconcebible el hecho de resolver, sin previo aviso y planificación necesaria, que las tarifas de luz eléctrica ya no adicionen las tasas por la recolección de basura en los cantones ecuatorianos, lo que acarrea problemas recaudatorios. ¿Por qué se toman estas medidas que causan daño a todos? No será que quienes así actúan lo hacen por no tener en qué otra cosa ocuparse, creyendo que así contribuyen al Nuevo Ecuador?

Edmundo López

