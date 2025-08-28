Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Decisión

En estos momentos no hay otra, ¿cuál equipo eliges?

El país nuevamente se encuentra en el camino de una presidencia totalitaria, dueña absoluta de todos los poderes del Estado, como lo vivimos en la década del poder de RC. Y esto, exclusivamente por culpa de nosotros, los votantes.

¿Que alternativas tenemos? Para mejor entender, haré una comparación con algo que estoy seguro quedará muy claro para todos: el fútbol.

Es como organizar un partido de fútbol donde en un equipo tenemos a Ronaldo y en el otro a Messi; ellos tienen que elegir a sus otros 10 jugadores. Ahora aterricemos: el uno es Correa y el otro es Noboa. 

En su equipo, Correa escogerá a Patiño, Glas, Alvarado F., Alvarado V., Duarte, Salazar, Serrano, etc.

En su equipo, Noboa escogerá a Olsen, De La Gasca, Loffredo, Pinto, Manzano, Sommerefeld, Reimberg, etc.

En estos momentos no hay otra, ¿cuál equipo eliges?

David Ernesto Ricaurte Vélez

