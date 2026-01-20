Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | De Nobel y locos

Solo hay un ganador en esta fábula de disparatados y sedientos por el poder, y ese es Donald Trump

Si Alfred Nobel estuviera vivo se estuviera revolcando del coraje al ver que un hombre loco, egocéntrico y ambicioso al poder posee el premio más sublime que en el mundo puede existir: el Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado había ganado el Nobel por su larga lucha por el regreso de la democracia en Venezuela. Se necesita mucha valentía para oponerse a un régimen cuando se está en desventaja y ella lo hizo. Pero su valentía llegó hasta que Donald Trump apareció en el escenario, esta vez el galardón era otro: el poder en Venezuela.

Solo hay un ganador en esta fábula de disparatados y sedientos por el poder, y ese es Donald Trump, quien ha movido las piezas a su antojo y hasta ahora no hay quién le muestre oposición al líder del país más poderoso del mundo. Y mientras Trump se regocija con el Nobel de la Paz y amenaza la paz mundial, María Corina Machado entró a otra batalla con Delcy Rodríguez: ¿quién de las dos se queda en Venezuela?, ¿quién de las dos logrará agradar y satisfacer a Trump? El desenlace aún está por verse.

Wendy Nathaly Zambrano León

