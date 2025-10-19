¡Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado donde sea, que te andan buscando. Así reza una canción que, en la década de los 80, sonó en Guayaquil en las emisoras de radio. Los guayaquileños disfrutaban de aquellos “maleantes musicales”: Juanito Alimaña, Pedro Navaja, entre otros. Hoy, la realidad de aquellas letras se ha vuelto palpable. A diario vemos en nuestro país cómo tumban lo que quieren; hay que cuidar la cartera porque si no puede sonar un disparo como un cañón. La gente que sale a trabajar se despide de sus seres queridos anhelando regresar a casa, porque nunca se sabe: puede explotar un carro en la vía o uno puede ser víctima de un secuestro.

Que Dios se apiade de nuestro país y que Ecuador pronto deje de sonar ese viejo LP de realidades que ahogan a quienes solo queremos vivir en paz.

Manuel Maila López